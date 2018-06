Pochi giorni, il Movimento Opzione Donna aveva sollecitato il governo a non disattendere gli impegni ed a mantenere le promesse sul punto in questione, ossia la proroga della misura sperimentale “Opzione Donna”, che consente alle lavoratrici con 57/58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza, optando in toto per il regime contributivo”.

Il nuovo post del Movimento Opzione Donna pubblicato sulla pagina del gruppo.

Ieri, le amministratrici del gruppo, Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, hanno pubblicato un post, per sollecitare i membri del gruppo a diffidare da false informazioni che in questo momento circolano in rete.

«Carissimi, continuano a “girare” articoli di stampa online che riportano informazioni sulla proroga di Opzione Donna non supportate da dati certi, né da dichiarazioni pubbliche rese dal Governo, né dal Ministro del Lavoro e della Previdenza, né dai relativi Sottosegretari, ovvero frutto di una attività politica delle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato non ancora insediate.

Come sapete, il Movimento provvede a pubblicare gli articoli solamente a seguito di verifica dei dati e delle informazioni/dichiarazioni riportate da soggetti politici direttamente coinvolti nella tematica in questione dal governo, normalmente con un commento introduttivo finalizzato ad una costruttiva discussione e confronto ; di tali articoli si chiede di fare pubblicità con pubblicazione sui propri profili, mentre si evita di pubblicare l’inutile ripetizione di notizie o articoli contenenti informazioni imprecise o inesatte.

Si invita quindi ad una lettura critica delle notizie e articoli online sulla tematica Opzione Donna che il Movimento Opzione Donna non pubblica sulle nostre pagine, valutando l’interesse comune a fornire pubblicità e condivisione alle notizie ivi contenute”, concludono le amministratrici del Movimento Opzione Donna. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.