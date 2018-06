Tempesta d’Amore anticipazioni e trame puntate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 giugno 2018 – «Il contrattacco di Holger». Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore Boris, mentre Tina e Romy stanno parlando di Beatrice e del suo omicidio, ricorda quando la donna lo aveva minacciato di raccontare al padre della sua omosessualità. Alicia affronta Holger, l’allenatore e questi per mettere le mani avanti e scagionarsi davanti alla legge denuncia Paul.

Tempesta d’Amore anticipazioni e trame puntate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 giugno 2018 – «I sospetti di Werner».

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore Boris detesta stare al piano bar, perché è quello il luogo in cui hanno ritrovato la salma della Hofer. Werner che ha notato ogni cosa inizialmente sospetta di lui e del padre del ragazzo. Ma su Boris finisce per ricredersi e inizia a difenderlo. Una buona notizia arriva nel frattempo a Jessica, che viene informata da Michael della benignità del suo tumore.

Tempesta d’Amore anticipazioni e trame puntate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 giugno 2018 – «Alicia e Christoph alla baita».

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore Paul decide di lasciare Bichelheim, per la gioia di Alicia. Ma Romy non lo dimentica. Wanja dice a Melli di essere un rifugiato politico e lei lo ospita. Intanto l’omicidio di Beatrice diventa un mistero sempre più inestricabile. Nonostante tutto questo affastellarsi di eventi, Alicia e Christoph si stanno avvicinando alla baita: vanno a far l’amore! Viktor li vede dalla finestra e incrocia lo sguardo della donna. Cosa corre fra i due? Qui trovi le ultime anticipazioni, news e novità sulla soap Sturm der Liebe – Tempesta d’amore.