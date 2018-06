La nuova edizione di Uomini e Donne, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare lunedì 10 settembre 2018. Sono già iniziati i casting per trovare i nuovi tronisti che dovranno sedere sul trono più ambito della televisione. Chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione? E’ questa la domanda che hanno iniziato a porsi i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne?

Secondo i primi rumors circolati sulla prossima edizione di Uomini e Donne hanno rivelato che da settembre potrebbero esserci dei ritorni in trasmissione, da parte di alcuni volti noti al pubblico, pronti a rimettersi in gioco dopo le recenti delusioni d’amore.

Infatti, si vocifera che potrebbe ritornare nel dating show di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, dopo la separazione con Andrea Damante. Ma lei potrebbe non essere l’unico volto già conosciuto di Uomini e donne a fare il suo ritorno in trasmissione, potremo rivedere nelle vesti di tronista Nicolò Ferrari, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati. Quest’ultimo, nel momento del rifiuto della tronista, esplose in un pianto inaspettato che commosse tutto il pubblico che vorrebbe rivederlo come tronista da settembre.

Altro nome circolato come nuova tronista è quello di Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante. Se fossero confermati questi i nomi, sicuramente, il programma susciterà grande interesse da parte del pubblico che segue Uomini e Donne.