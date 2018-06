Negli ultimi giorni, i rumors in merito alla quarta gravidanza di Michelle Hunziker si sono moltiplicati notevolmente, dopo aver messo in evidenza un pancino sospetto a Vuoi Scommettere. Qual è la verità?

Michelle Hunziker è incinta? Ecco la verità…

Durante l’ultima puntata di Vuoi scommettere?, il vestito indossato da Michelle Hunziker ha messo in evidenza un pancino sospetto che non è passato inosservato ai telespettatori. La forma arrotondata della showgirl hanno scatenato i gossip su una quarta gravidanza che, al momento non è stata confermata.

Michelle Hunziker non ha rilasciato al momento nessun commento sulle presunte voci di una gravidanza, ha preferito rimanere in silenzio. La bionda showgirl, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato di sognare il quarto figlio, ma di non volersi assolutamente accanire.

La conduttrice ha dichiarato in quella intervista: “Ho tre bellissime figlie che non mi impegnano poco. Se dovesse arrivare un’altra bimba o un altro bimbo sarebbe una benedizione e una gioia immensa. Però se non arriva entro un annetto chiudo i battenti”.

Michelle Hunziker ha dedicato un post pubblicato su Instagram all’esperienza televisiva condivisa con sua figlia Aurora Ramazzotti. La showgirl ha espresso la sua più profonda gratitudine per chi, insieme a lei e Aurora, ha dato il cuore per rendere grande questa trasmissione mettendo in piedi in tempi record una macchina perfetta.