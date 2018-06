Quando è esploso, nel 2014, il bronde è diventato subito di gran tendenza, del resto è stato il primo colore a spopolare su Instagram a suon di hashtag ad hoc e a conquistare la testa delle star e delle donne comuni, senza nessuna distinzione.

L’ibrido, la fusione perfetta di brown e blonde, ha messo d’accordo quelle che avrebbero voluto essere davvero bionde, e quelle che preferivano nuance più strong alle ciocche bionde.

Il bronde che torna a spopolare in questa estate 2018! Ma per valorizzarlo occorre uno styling dinamico.

Da quel 2014 è stato tutto un divenire di nuove tinte, mix e definizioni fantasiose, ma il bronde, quello vero, è stato l’unico a resistere al tempo e al susseguirsi delle mode, rinnovato ma mai banale, ormai certezza comune nella palette degli haircolorist.

Una nuance che dona a tutte, complici sfumature che possono essere personalizzate in base al tono della pelle, più caldo o più freddo. Per valorizzarla al massimo, meglio giocare sulle lunghezze, che danno maggiore possibilità di mostrare tutti i riflessi del colore, ma anche i tagli più trend del momento, bob e long bob su tutti, regalano belle soddisfazioni, specie se sorretti da uno styling dinamico.

Le beach waves restano un must, e lo saranno per tutta l’estate, ma è movimento naturale il più gettonato, perfetto anche per chi in questa stagione i capelli ama asciugarli al sole. Non dimenticate mai essential come balsamo e prodotti per lo styling, bisogna comunque disciplinarli.