Nel carcere di Poggioreale è stata sventata un’evasione. A riferirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con una nota con la quale spiega che un assistente capo della Polizia penitenziaria ha evitato che un detenuto fuggisse dall’ospedale cittadino di Loreto a Mare.

Bonafede spiega che l’assistente capi ha sventato l’evasione “mettendo a rischio la propria incolumità e ora è a sua volta in ospedale per le lesioni riportate. A lui va il mio personale ringraziamento e i migliori auguri per una pronta guarigione. Il sistema carcerario non ha bisogno di eroi, ma va migliorato con interventi che aumentino i livelli di sicurezza: negli istituti, nei servizi di traduzione e in quelli di piantonamento presso le strutture ospedaliere”.

Nuovi episodi di violenza si sono verificati nelle carceri italiane, stavolta a Reggio Emilia. Qui un detenuto di nazionalità tunisina ha picchiato un suo connazionale e poi ha appiccato un incendio. Gli agenti di polizia penitenziaria sono prontamente intervenuti, ma il detenuto li ha minacciati con una lametta, invocando l‘Isis. Il personale di polizia non si è lasciato scoraggiare e, con grande coraggio, ha riportato la situazione alla normalità.

Mentre la polizia penitenziaria era impegnata a calmare il detenuto, il fumo si è sparso per l’intera area carceraria, ed i detenuti sono stati dovuti evacuare.

Il Sappe, nel commentare l'accaduto, ha ringraziato e lodato il personale di polizia penitenziaria, ed ha chiesto un maggior impiego di forze: "All'amministrazione penitenziaria regionale e centrale nonché a tutte le figure anche politiche competenti in materia di sicurezza, a ciascuno per quanto di propria competenza, si lancia un grido di allarme per provvedere ad una urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria con le risorse mancanti nei diversi ruoli".