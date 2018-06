Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti torna su Rai 1 con una nuova stagione. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Squadra speciale Cobra, con tre episodi: Il Cyber terrorista (la squadra sta dando la caccia a un noto hacker che potrebbe essere la chiave per mettere dietro le sbarre un pericoloso cyber terrorista), Operazione Mida (Paul e Jenny devono impedire la riuscita di un diabolico piano), Risiko (Semir e Paul arrestano un rapinatore bosniaco, ma un altro individuo confessa lo stesso crimine. Qual è la verità?) e La guerra degli immobiliari (Martin Gruber, figlio di un immobiliarista, vuole ricattare il padre per indurlo a cedere uno stabile agli attivisti che l’hanno occupato. Le cose, però, si complicano…). Su Rai 3 alle 21:00 vedremo il film Enough – Via dall’incubo.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 18 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo Diana – La storia segreta di lady D. Su Canale 5 vedremo Tunisia – Inghilterra, partita valida per la qualificazione dei gironi dei mondiali di calcio di Russia 2018

Su Italia 1 andrà in onda il film Mi presenti i tuoi? Stasera La7 trasmetterà il film Assassinio sul palcoscenico.