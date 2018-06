La quinta giornata del Mondiale 2018 di Russia vede in scena le partecipanti dei Gruppi F e G. Il programma del giorno si apre con Svezia-Corea del Sud alle 14 e continua alle 17 con Belgio-Panama; chiude in serata alle 21 Tunisia-Inghilterra.

Svezia-Corea del Sud il primo match della giornata alle 14, poi è la volta del Belgio contro la “Cenerentola” Panama.

Il derby dei giustizieri dell’Italia: gli scandinavi sono gli artefici dell’esclusione degli azzurri dal Mondiale russo grazie al successo del playoff di novembre, mentre gli asiatici – con la collaborazione del celeberrimo Byron Moreno – hanno messo fine ai sogni italiani di gloria nell’edizione del 2002.

Tutto ciò è il passato, mentre il presente parla di un confronto tra due incognite del torneo: la Svezia vive il profondo cambiamento del dopo Ibrahimovic, fondando le attuali fortune su un collettivo fisico con pochi picchi di talento (su tutti quello di Forsberg), mentre i coreani si affidano alla stella Son Heung-Min, attaccante del Tottenham.

La partita sarà trasmessa in diretta tv Mediaset su Italia 1, con fischio d’inizio alle 14. Live streaming disponibile sul sito di Mediaset e sul dispositivo Premium Play.

Il primo match del Girone G sembra una partita dall’esito già scritto: da una parte la Cenerentola Panama, dall’altro il Belgio, vera e propria mina vagante del Mondiale.

I Diavoli Rossi nel 2018 hanno segnato 11 volte subendo un solo gol, mentre la Nazionale allenata da Dario Gomez nello stesso lasso temporale ha perforato le difese avversaria in appena un caso, con 8 reti al passivo. Missione facile quindi per De Bruyne e compagni, ma finora le sorprese nel Mondiale non sono mancate.

Ultimo match della giornata con una delle favorite alla vittoria finale: l’Inghilterra sfida la Tunisia.

Discorso simile per il match che alle 20 chiude la prima giornata del Girone G. A remare dalla parte dell’Inghilterra c’è una curiosa statistica: la Nazionale allenata da Gareth Southgate non ha mai perso al Mondiale contro una squadra africana, con un bilancio finora di 3 vittorie e 3 pareggi.

Lo spauracchio per i Tre Leoni si chiama Wabhi Khazri, attaccante del Rennes che vanta una grande media in zona realizzativa.

