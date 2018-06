Dal 5 luglio 2018 su Canale 5 andrà in onda Temptation Island dove cinque coppie di innamorati dovranno mettere alla prova il loro rapporto, sotto gli attacchi di avvenenti tentatori e tentatrici. Sono state ufficializzate le tre coppie che parteciperanno al reality delle tentazioni.

Le tre coppie in gara a Temptation Island 2018.

La prima coppia ufficiale ad essere stata resa nota è stata quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, conosciuti durante il trono over del dating show di Maria De Filippi che ha conquistato la scena con innumerevoli e colorate discussioni metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni.

La seconda coppia è formata da due ragazzi non famosi che si chiamano Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto. Nel video di presentazione ha dichiarato Lara: “Questa è la prova del nove, voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia e prendere una decisione”.

Ha poi aggiunto: “Io amo molto Michael, però, voglio capire se è la persona che fa davvero per me”. Ha detto, invece, Michael: “Ho bisogno di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”. La coppia si trova dunque a un bivio: insieme per la vita o una nuova vita da separati?

La terza coppia è composta da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, entrambi siciliani. Nel video di presentazione hanno raccontano che, dopo tanti anni insieme, vogliono testare il rapporto, fatto di alti e bassi, di tradimenti e perdoni.

Valentina De Biasi ha spiegato: “Durante il nostro rapporto lui mi ha tradito già diverse volte, ma io l’ho perdonato perché lo amo troppo” E, Oronzo, ha confermato: “Ho un grande difetto: mi piacciono troppo le donne, che ci posso fare? So per certo che sbaglierò, ma Valentina mi perdonerà”.