Torna oggi, lunedì 18 giugno 2018, un nuovo appuntamento con la fiction Rai di successo Tutto può succedere: da stasera parte la terza serie, e milioni di italiani sono curiosissimi di scoprire quali saranno le nuove avventure della famiglia Ferraro.

Il cast delle prime due stagioni è confermato, ed in più ci sarà una new entry: si tratta di Francesco, un fotografo interpretato da Giuseppe Zeno che sarà il nuovo datore di lavoro di Sara. Scopriamo, ora, quali sono le anticipazioni ufficiali della prima puntata che vedremo stasera su Rai 1 alle ore 21.25.

Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 del 18 giugno 2018: il segreto di Federica.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 3, la nuova stagione della fiction si apre con una brutta disavventura per Ettore ed Emma. Una notte, in casa dei nonni entrano i ladri che svaligiano la casa. Emma è sconvolta, non riesce a riprendersi dallo choc e non si sente più sicura in casa, ed Ettore si rende conto di non essere estraneo all’episodio ma non ha il coraggio di confessarlo a nessuno.

Stasera a Tutto può succedere vedremo Giulia volare in Ucraina per formalizzare l’adozione del piccolo Dimitri, mentre Luca è a casa con Matilde. Alessandro, intanto, è preso da diversi problemi. Non bastano gli impegni di lavoro, deve anche aiutare Arturo, il padre di Stefano, a vendere la barca. Quando Federica torna dall’Inghilterra per fare un annuncio alla famiglia, il mondo cadrà addosso al maggiore dei fratelli Ferraro.

Il compleanno di Emma, intanto, si avvicina, e figli e nipoti cercano di organizzare una bellissima festa per sollevare il morale alla nonna. In quest’occasione, Sara fa la conoscenza del fotografo Francesco.