Lugi Mastroianni, fidanzato di Sara Affi Fella ha comunicato con una stories su Instagram che per un tempo non sarà presente sui social. Perchè l’ex corteggiatore ha preso questa decisione? Crisi con Sara Affi Fella?

Ecco il messaggio pubblicato su Instagram da Luigi Mastroianni.

Luigi in maniera del tutto inaspettata ha deciso di lasciare, almeno per il momento, i social che lo hanno reso tanto popolare. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Luigi attraverso una storia su Instagram, dove ha spiegato questa sua scelta motivandola con questioni personali, specificando che Sara non c’entra.

Luigi Mastroianni nella Instagram Stories ha prima ringraziato tutti per gli auguri ricevuti per il fratello Salvo poi ha esordito: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno speso delle belle parole nei mei confronti e hanno capito e rispettato i miei momenti nel programma e fuori”.

Dopo i ringranziamenti, ha comunicato il suo annuncio del suo addio ai social: “Ed è proprio a voi che comunico che nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali. Le uniche storie riguarderanno questioni lavorative. Vi chiedo scusa perché so quanto vi siete affezionati e il bene che mi avete mostrato. Ritornerò più carico di prima, promesso. Ah, nessun scandalo e niente scoop: Sara in questo non c’entra.“.