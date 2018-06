Sono state rese ufficiali le coppie che metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni, Temptation Island a partire dal 5 luglio su canale 5, sotto gli attacchi di avvenenti tentatori e tentatrici.

Ecco chi sono le cinque coppie in gara nella quinta edizione di Temptation Island.

La prima coppia è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, conosciuti durante il trono over del dating show di Maria De Filippi che ha conquistato la scena con innumerevoli e colorate discussioni metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni.

La seconda coppia è formata da due ragazzi non famosi che si chiamano Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto. La terza da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, entrambi siciliani. Nel video di presentazione hanno raccontano che, dopo tanti anni insieme, vogliono testare il rapporto, fatto di alti e bassi, di tradimenti e perdoni.

La quarta coppia di questa quinta edizione di Temptation Island sono Raffaela Giudice e Andrea Celentano, estranei al mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da quasi sette anni ed hanno scelto di partecipare al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro rapporto.

Andrea nel video di presentazione ha raccontato: “Dopo tutti questi anni, voglio essere sicuro che non sia un’abitudine stare insieme“. Raffaela, invece, ha solo parole romantiche per il fidanzato: “Per me lui è un angelo, il fidanzato perfetto, quindi nel momento in cui mi deludi così tanto mi cade il mondo addosso“. La quinta e ultima coppia ad essere stata resa nota è quella formata da Martina e Gianpaolo, che dalla loro presentazione sembrano avere visioni diverse del loro futuro di coppia.

Martina ha spiegato: “Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia, le mie amicizie per stare con lui. E’ passato un anno e questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma” invece il ragazzo ha detto: “Io ho bisogno di capire se mi devo godere i miei 24 anni, cosa che lei invece non comprende e pensa che anche io abbia questa estrema necessità di costruirmi una famiglia”.