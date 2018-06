Lunedì 25 giugno andrà in onda la seconda puntata di Tutto può succedere 3. Gli spettatori avranno modo di assistere al terzo e quarto episodio della fiction.

Cristina e Alessandro saranno sempre di più ai ferri corti e l’uomo troverà rifugio nel rapporto con Serena. Sara, invece, inizierà a lavorare con Francesco e la cosa non farà piacere a Marco. L’appuntamento è su Rai1 alle ore 21:25.

Tutto può succedere 3. Tensioni sempre più forti tra Alessandro e Cristina e complicazioni sul lavoro per Alessandro.

Il clima tra Alessandro e Cristina è sempre più teso. Mentre i suoi genitori sono in evidente disaccordo, Max inizia a frequentare la scuola superiore. Quello non è un giorno importante solo per lui ma anche per Sara. La donna, infatti, inizia a lavorare allo studio fotografico di Francesco.

Alessandro deve affrontare una complicazione sul lavoro. Quello che sembra un disastro, gli permetterà inaspettatamente di avvicinarsi a Cristina e Federica.

Il cast di Tutto può succedere 3.

Pietro Sermonti è Alessandro Ferraro, Giorgio Colangeli è Ettore, Licia Maglietta è Emma, Camilla Filippi è Cristina, Maya Sansa è Sara Ferraro, Ana Caterina Morariu è Giulia Ferraro, Fabio Ghidoni è Luca, Alessandro Roja è Alberto, Alessandro Tiberi è Carlo, Ester Elisha è Feven, Matilda De Angelis è Ambra Scalvino, Benedetta Porcaroli è Federica Ferraro, Roberto Nocchi è Max, Tobia De Angelis è Denis Scalvino. New entry della terza stagione Giuseppe Zeno e Ivana Lotito.