Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Petrolio. Stasera si parla di beni culturali, e Petrolio ci porta a Venezia nell’archivio di stato in cui sono custodite le memorie della Serenissima, a Pisa ed in Sicilia.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 13 giugno 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Everest. Siamo nel maggio del 1996, quando un eterogeneo gruppo di nove scalatori provenienti da diverse spedizioni decide di scalare la montagna più alta del mondo, l’Everest. Ilngruppo inizia la scalata, ma improvvisamente una violenta tempesta colpisce la montagna, inghiottendo letteralmnete gli avventurieri.

Su Canale 5 vedremo la prima puntata della seconda stagione di Sacrificio d’amore. Su Italia 1 andrà in onda il programma, trasmesso alla vigilia del campionato di calcio del mondo, Mondiali Mediaset Tiki Taka Russia subito dopo la partita Iran – Spagna. La7 trasmetterà il programma Atlantide, storie di uomini e di mondi.