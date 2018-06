La Rai ha escluso Eleonora Brigliadori dalla prossima edizione di ‘Pechino Express’. Il cast del programma è in partenza per l’Africa, dove registrerà il reality che andrà poi in onda in autunno, all’attrice è stato revocato il contratto a causa di alcune frasi che avrebbe scritto su Facebook contro le cure ‘tradizionali’ per affrontare una malattia molto seria come il cancro.

Il 19 giugno la Rai ha diramato un comunicato stampa: “A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma PECHINO EXPRESS – AVVENTURA IN AFRICA“.

E ancora: “Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast”.

Eleonora Brigliadori esclusa da Pechino Express dichiara in un post che farà parte del programma.

Nonostante questo la stessa Brigliadori ha scritto, anche se poi prontamente cancellato, un messaggio social nel quale ha ribadito che lei farà parte del cast del reality. “Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul web da qualche giorno a questa e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express”, ha fatto sapere.

“Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno, ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata”, ha poi concluso.