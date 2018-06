Negli ultimi giorni sta circolando la voce di un riavvicinamento tra la De Lellis e Damante. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ufficialmente lasciati qualche mese fa, ma adesso sono emerse in rete alcune foto che li ritraggono nuovamente insieme. I due non hanno chiarito cosa li abbia portati a rivedersi, forse si tratta solamente di impegni di lavoro, o forse no.

Il post della De Lellis riaccende le speranze dei fans.

Un recentissimo post della bella Giulia ha alimentato i rumour secondo cui la coppia si sarebbe riunita. Pubblicando un suo scatto su Instagram, Giulia ha scritto: “Sii Libera. Libera di sbagliare, di scegliere, di cambiare. Libera di andare o scappare. Libera di parlare, prendere o lasciare. Senza limiti, senza obblighi. Libera di respirare. Mira a questo”.In molti hanno interpretato queste parole come il segno che la De Lellis potrebbe essere davvero tornata sui suoi passi.

Per quel che riguarda Andrea, il ragazzo è ancora innamorato di Giulia. Lo ha dichiarato lui stesso durante una recente intervista con il magazine ‘Chi’. “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa.

Sto lottando con la parola responsabilità. Io ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali sempre l’uno per l’altra”, aveva rivelato Damante al magazine diretto da Alfonso Signorini.