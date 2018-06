Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi Senza via d’uscita e Distanza di sicurezza.

Su Rai 2 va in onda la serie tv MacGyver con gli episodi con gli episodi Il nemico del mio nemico (Nac sparisce dopo un viaggio in Francia e la squadra capisce che lo ha rapito Murdoc) e Il triangolo del diavolo (Un aereo che trasportava una prigioniera misteriosa e una squadra tattica della CIA è precipitato nel Triangolo delle Bermuda).

Su Rai 3 vedremo il film Carol. Il film parla dell’amore tra due donne nel 1950, un’epoca ancora troppo piena di pregiudizi.

La guida tv di questa sera, giovedì 21 giugno 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio 2018 Argentina – Croazia. Su Rete 4 vedremo il film Il ragazzo della porta accanto.

Su Italia 1 vedremo il film 17 again – Ritorno al liceo. Mike non è felice: il suo matrimonio è finito ed i figli lo considerano un perdente. Un giorno, però, si ritrova all’età di 17 anni, quando aveva ancora la possibilità di scegliere tra una promettente carriera nel basket e l’amore per Scarlet, sua futura moglie.

Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il film Vita da strega.