Dal 5 luglio 2018 su Canale 5 andrà in onda la quinta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Ecco chi sono le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni. Nei giorni scorsi sono stati confermati la partecipazione della nota coppia del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri e poi sono state ufficializzate le prime coppie di fidanzati ‘comuni’: Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaela Giudice e Andrea Celentano.

Ecco chi sono le altre due coppie in gioco nel reality delle tentazioni.

Alle prime quattro coppie ufficializzate si aggiungono la coppia composta da Martina e Giampaolo. Nel video di presentazione ha raccontato lei: “Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui” . E poi, ha aggiunto: “Questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma”.

Mentre Giampaolo non ha ben chiaro cosa voglia fare nel futuro: “Io ho bisogno di capire se mi devo godere i miei 24 anni, cosa che lei invece non comprende, e pensa che anche io abbia questa estrema necessità di costruirmi una famiglia”.

Infine, l’ultima coppia a essere ufficializzata è quella formata da Giada e Francesco, che sono finiti nel reality delle tentazioni a causa della gelosia di lui. Francesco, ha infatti, ammesso: “Sono gelosissimo di Giada e penso di avere mille motivi per esserlo. Sono qui per vedere se quest’esperienza mi darà ragione o no”.

Giada, invece, nel video di presentazione, ha spiegato: “a causa della troppa gelosia siamo sempre io e lui. E Vorrei essere più libera, vorrei avere i miei spazi, essere me stessa senza aver paura che la mia storia possa finire per questo”.