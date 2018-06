Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa la terza serata dello spettacolo Cavalli di battaglia. Torna a richiesta una nuova ed inattesa puntata dello show di Gigi Proietti dopo il grande successo delle precedenti tre puntate in cui è stato accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si sono esibiti nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio.

Su Rai 2 andrà in onda il film Fratelli di sangue. Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata è dedicata alle civiltà del passato, ed in particolar modo si parlerà dell’Isola di Pasqua.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 23 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 23 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Adriano Celentano ed Ornella Muti Innamorato Pazzo. Barnaba è un conducente di autobus a Roma. Un giorno sul bus sale la bella Cristina, e Barnaba diventa innamorato pazzo di lei.

Su Canale 5 vedremo il film Ti va di ballare? Pierre Dulaine insegna danza ad un gruppo di ragazzi con disagi sociali, che hanno avuto problemi con la giustizia.

Su Italia 1 andrà in onda la partita dei mondiali di calcio 2018 Germania – Svezia. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi Selvaggio West e L’antico cimitero.