Guida tv completa di domenica 24 giugno 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Lojacono e i suoi colleghi del commissariato di Pizzofalcone sono alle prese con una complicata indagine che riguarda l’omicidio di una cameriera.

Su Rai 2 andrà in onda il film Cattive gemelle. Cassie, psicolabile con due figlie, aggredisce la sorella Jen in strada. La donna viene arrestata e le figlie vengono date in affidamento alla zia, ma non tutto sarà semplice… Su Rai 3 vedremo il documentario condotto da Camila Raznovich Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata.

Guida tv di domenica 24 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 3 giugno 2018. Su Retequattro andrà in onda l’evento dedicato alla musica di Domenico Modugno Una serata bella… Nel blu dipinto di blu. Su Italia 1 andrà in onda la partita dei mondiali di calcio Polonia – Colombia.

Su Canale 5 vedremo vedremo il film L’uomo che vide l’infinito. Cresciuto in una famiglia povera a Madras, in India, il venticinquenne Srinavasa Ramanujan lavora come impiegato contabile ma ogni volta che può studia con passione matematica da autodidatta. La matematica è la sua passione, e presto decide di scrivere una lettera a G.H. Hardy, illustre professore di matematica presso il Trinity College a Cambridge. Quest’ultimo riconosce subito il genio di Ramanujan e s’impegna a portarlo a Cambridge per poter esplorare le sue innovative teorie.

Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.