Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti è tornata lunedì scorso su Rai 1 con una nuova stagione. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro. Su Rai 3 alle 21:00 vedremo il film A letto con il nemico.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. alle ore 21.05, mentre alle 21.50 vedremo Squadra speciale Cobra, con tre episodi: Vacanza con sorpresa (Andrea ritrova il suo amore d’infanzia Timo che fa parte di un club di nudisti), Amore senza respiro (Julia decide di credere nel suo fidanzato Chris anche quando uno sconosciuto le chiede 30.000 euro per ripianare i debiti di gioco che lui ha rimediato con il poker. In preda alla disperazione, Julia prima aggredisce un consulente finanziario, poi rapina un furgone portavalori e, infine, irrompe nella filiale di una banca) e Giorno di paga (Il commissario Krüger decide di consegnare personalmente il riscatto per liberare Hanna, sua nipote, rapita da due ambientalisti radicali. Ma, durante la consegna, qualcosa non va secondo i piani).

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 18 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Broken Arrow. Su Italia 1 vedremo Iran – Portogallo, partita valida per la qualificazione dei gironi dei mondiali di calcio di Russia 2018

Su Canale 5 andrà in onda il film Il mio grande, grosso matrimonio greco 2. Toula e Ian Miller sono coniugi ormai da più di un decennio, e la loro intimità matrimoniale è messa a dura prova dalle soffocanti attenzioni dedicate alla figlia adolescente Paris e dall’invadente famiglia Portokalos. Stasera La7 trasmetterà il documentario Elisabetta II – Una vita da sovrana.