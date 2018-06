Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Giampaolo Morelli ed Anna Galiena Stai lontana da me. Sara è un architetto, mentre Jacopo è un consulente matrimoniale. I due si innamorano, ma stare insieme non è facile: a causa di una maledizione, Jacopo porta sfortuna a tutte le donne con cui è fidanzato.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. ed in seguito vedremo il programma di real tv Il Supplente. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 27 giugno 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Lo squalo. Siamo nel New England, ad Amity. Qui uno squalo semina il panico tra i bagnanti, ma cosa ci sarà sotto?

Su Canale 5 vedremo la prima puntata della seconda stagione di Sacrificio d’amore. Su Italia 1 andrà in onda la trasmisisone Mondiali Mediaset Tiki Taka Russia subito dopo la partita Serbia – Brasile. La7 trasmetterà il programma Atlantide, storie di uomini e di mondi.