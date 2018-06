In queste settimane sta finendo l’attesa di coloro che hanno sostenuto, nello scorso dicembre, le prove scritte dell’esame di abilitazione per la professione di avvocato, in quanto molte correzioni da parte delle Corti di Appello sono già ultimate, e sono stati pubblicati diversi risultati.

A Cagliari hanno sostenuto le tre prove scritte lo scorso dicembre 454 candidati, ed a superare la prova sono stati 216 aspiranti avvocati. La percentuale di ammissione è stata del 47,57%: un risultato, questo, nettamente peggiore rispetto a quello dello scorso anno, quando superarono gli scritti il 56,70% dei candidati (317 su 559 furono i candidati ammessi all’orale). A correggere gli elaborati scritti degli aspiranti avvocati è stata la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Esame avvocato, a Torino il 64,82%% dei candidati ha superato le prove scritte.

A Torino sono stati 867 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta, e di questi sono stati ammessi agli orali 562 candidati. La percentuale di ammissione è del 64,82%, con un risultato decisamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, quando hanno superato le prove scritte 443 candidati su 941 con una percentuale di ammissione pari al 47,08%. Quest’anno gli elaborati sono stati corretti dalla Corte d’Appello di Catania.