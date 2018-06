Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Un’estate in Provenza. Su Rai 2 andrà in onda il film Lei è la mia follia. Laura sta festeggiando il suo diciottesimo compleanno insieme a Nick, il fidanzato. Dopo un breve giro in barca, i due decidono di fare un tuffo in acqua, ma qui vengono attaccati da uno squalo: per Nick non c’è niente da fare, mentre Laura viene tratta in salvo da Bruce, il figlio di un deputato. Bruce, però, ha seri disturbi psichici e comincia a perseguitare Laura.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata è dedicata al mare, e Alberto Angela sarà a Genova, città marinara per eccellenza, per ripercorrere le tappe di questa lunghissima e affascinante avventura umana, nei suoi risvolti storici e scientifici.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 30 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 30 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il filmcon Catherine Zeta Jones Quello che so sull’amore.

Su Canale 5 andrà in onda Uruguauy – Portogallo, la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Su Italia 1 vedremo il film Billy Elliot.

Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie.