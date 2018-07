Guida tv completa di domenica 1 luglio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Lojacono e i suoi colleghi del commissariato di Pizzofalcone sono alle prese con una complicata indagine che riguarda l’omicidio di due giovani fratelli.

Su Rai 2 andrà in onda il film Lei è la mia ossessione. Stephanie Archer insegna biologia. Il marito la trascura a causa del lavoro. A scuola viene presa di mira da un professore suo collega e da uno studente dall’oscuro passato.

Su Rai 3 vedremo il documentario condotto da Camila Raznovich Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata.

Guida tv di domenica 1 luglio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 3 giugno 2018. Su Retequattro andrà in onda l’evento musicale Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo. Su Italia 1 andrà in onda la partita dei mondiali di calcio Croazia – Danimarca.

Su Canale 5 vedremo vedremo il film L’uomo che vide l’infinito. Su Italia 1 andrà in onda il film Twilight. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena – Best.