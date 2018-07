Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti è tornata lunedì scorso su Rai 1 con una nuova stagione. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro. Su Rai 3 alle 21:00 vedremo il film 24 ore.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. alle ore 21.05 con l’episodio Alibi (Justin Dunne è il principale sospetto di un omicidio per l’omissione di soccorso in un incidente stradale, ma ha un alibi: stava commettendo un altro omicidio…), mentre alle 21.50 vedremo Squadra speciale Cobra, con due episodi: Summer & Sharky (Sull’autostrada Semir e Paul salvano una giovane donna di nome Summer da una rapina: si tratta dell’ex ragazza di Paul nonché figlia della procuratrice Schrankmann) e Dana (mentre è in un bar con la figlia Dana, Semir diventa ostaggio di una rapina. Dana dovrà salvare gli ostaggi e il padre).

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 2 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo la serie tv Il Segreto, eccezionalmente in onda su Rete 4 per lasciare spazio, su Canale 5, ai mondiali di calcio. Su Canale 5 vedremo Belgio – Giappone, partita valida per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio di Russia 2018.

Su Italia 1 vedremo la serie tv Law & Order. Stevie, un ex giocatore di basket, denuncia il suo allenatore Ray per abusi sessuali nei suoi confronti.

Stasera La7 trasmetterà il film Mary, principessa per caso.