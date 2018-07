Temptation Island 2018: una coppia subito al falò. Lunedì 9 luglio, su Canale 5, in prima serata (ore 21,10), inizierà l’edizione numero 5 di ‘Temptation Island’, il reality dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. Sono sei le coppie di fidanzati che hanno deciso di sbarcare in Sardegna, nel resort di Santa Margherita di Pula, e mettere alla prova i loro sentimenti, tra tentazioni e conferme.

Le coppie saranno divise al momento dell’inizio del reality: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo tra sport ed escursioni in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single.

Le anticipazioni di Maria De Filippi: una coppia andrà al falò già nella prima puntata!

E quest’anno ‘Temptation Island’ supera la fantasia. Parola di Maria De Filippi (il reality è prodotto dalla Fascino Pgt, la società di produzione televisiva che fa capo a Queen Mary) che al programma radiofonico ‘Colazione Da Deejay’ condotto da Rudy Zebi e Laura Antonini, ha svelato alcune ghiotte anteprime.

“Già durante la prima puntata una coppia sarà al falò definitivo” annuncia la De Filippi spiegando che “uno dei fidanzati, dopo appena tre giorni, ha chiesto il confronto definitivo alla sua partner” e di conseguenza, una coppia andrà via già al termine della prima puntata (resta da capire se insieme o ognuno prenderà la sua strada).

E non è finita qui. La De Filippi consiglia al pubblico di non credere alle apparenze. “C’è una coppia che parte in un modo ma poi arriva il ribaltone” dice la conduttrice. Ma di chi starà parlando?

Al programma tv partecipano i fidanzati ‘famosi’ Ida e Riccardo che arrivano dal trono ‘over’ di ‘Uomini e donne’ che, secondo il video di presentazione, sono lì per testare il rapporto nato in un salotto tv. Una prova difficile tanto che la ‘dama’ Gemma Galgani arriverà in Sardegna proprio per sostenere l’amica, come lei stessa ha rivelato in recenti interviste.

Poi ci sono Raffaela e Andrea, ovvero il ‘belloccio’ e l’innamorata, insieme da sette anni; Giada e Francesco e la loro gelosia canaglia; Martina e Giampaolo, già ribattezzato il ‘mammone’; Lara e Michael, super innamorati e sicuri (?) di superare la prova del nove; Oronzo e Valentina con lei che fino a oggi ha sempre perdonato le scappatelle del compagno. Insomma, un cast variopinto e, come dice la De Filippi “imprevedibile”.