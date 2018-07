Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 3 luglio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda Velvet collection – Barcellona. Ci ritroviamo a Barcellona, 5 anni dopo la conclusione della precedente serie.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio La triade del diavolo. Su Rai 3 andrà in onda il film Gemma Bovery.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 3 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda Il Segreto. Carmelo e Adela pronunciano il tanto atteso sì. Per partecipare al matrimonio, Candela lascia il piccolo Carmelito a Venancia, ma continua a essere preoccupata per lui per l’intera giornata e, forse, non ha torto. Nel frattempo, Saul viene arrestato dalla Guardia Civile.

Su Canale 5 vedremo la partita degli ottavi di finale dei mondiali di calcio Colombia – Inghilterra. Su Italia 1 andrà in onda il film The Twilight Saga: breaking dawn.

La7 stasera propone il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo In onda, in cui verranno discussi temi di attualità e di cronaca.