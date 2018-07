L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Niccolò Bettarini è andato per il meglio. A farlo sapere sono gli stessi medici dell’ospedale Niguarda di Milano, dove si è svolta l’operazione.

Il comunicato stampa dell’ospedale di Niguarda a Milano.

In un comunicato stampa il nosocomio milanese ha fatto sapere: “L’intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore e l’operazione è perfettamente riuscita. La valutazione del recupero delle funzionalità della mano come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi”, hanno poi concluso i dottori.

Niccolò, figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, era stato aggredito alle cinque di mattina la scorsa domenica da un gruppo di ragazzi più grandi di lui, mentre difendeva un suo amico fuori ad una discoteca del capoluogo meneghino.

Le prime dichiarazioni di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

La conduttrice e Bettarini avevano spiegato in un comunicato: “Questa notte nostro figlio è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo viste le 11 coltellate inferte.

Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la questura, le istituzioni e la meravigliosa squadra del pronto soccorso dell’ospedale Niguarda per esserci stati così vicini“.

Il post di Simona Ventura su Instagram.