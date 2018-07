Giulia De Lellis ha voluto dire la sua dopo la pubblicazione da parte del settimanale ‘Chi’ di alcune foto che la mostrano in atteggiamenti intimi con il suo ex fidanzato Andrea Damante. L’ex gieffina ha fatto sapere di non essere tornata con Andrea, ma ha spiegato che lo sta ‘solamente’ frequentando di nuovo.

Giulia De Lellis racconta la verità sul rapporto con Damante dopo la pubblicazione delle foto su Chi.

In un video pubblicato sulle Instagram Stories ha fatto sapere: “Ragazze non capisco perché vi state scandalizzando, capisco per la tetta ok, ma purtroppo non hanno rispetto e considerazione delle persone. A parte questo lo sapete che io e Andrea ci stiamo rivendendo, quando e se mi rifidanzerò con lui come vi ho già detto ve lo dirò“, ha aggiunto.

“Comunque la cretina sono io, sicuramente la prossima volta che avrò voglia di frequentare qualcuno, chiunque esso sia, andrò sicuramente in luoghi privati onde evitare di finire su copertine indesiderate“, ha poi concluso.

Dopo la rottura tra Giulia e Andrea in molti avevano espresso perplessità sul fatto che si fosse trattato di una decisione genuina. A parte le supposizioni, i fans della coppia possono ancora sperare per un lieto fine, dopo gli ultimi avvistamenti.