Michelle Hunziker e Filippa Lagerback, si sono strette la mano e si sono ripromesse di pagare pegno in caso di sconfitta delle proprie nazionali. Le conduttrici, una nata in Canton Ticino, l’altra a Stoccolma, in assenza dell’Italia fanno infatti il tifo solo per i loro Paesi d’origine.

Ieri, 3 luglio 2018, la Svezia ha battuto a 1 a 0 la Svizzera allo stadio dello Zenit di San Pietroburgo. Gli svedesi volano ai quarti di finale e sfideranno Inghilterra che ha vinto ai rigori contro la Colombia sabato 7 luglio 2018.

La scommessa di Filippa Lagerback e Michelle Hunziker sulla partita di ieri Svezia-Svizzera.

Michelle Hunziker sorridente in un video condiviso via Instagram ha detto: «Martedì 3 luglio c’è una partita importantissima, la Svezia contro la Svizzera. La signora è svedese, io sono svizzera» ed ha aggiunto: «Quindi la Svizzera saccagnerà la Svezia 2 a 1».

«Non credo proprio» ha risposto Filippa Lagerback, la sposa di Daniele Bossari. E da qui è nata la decisione di scommettere: se dovesse vincere la Svizzera, Filippa, che in questi giorni si trova proprio in Svezia, entrerà in un bar, tenendo tra le mani la bandiera della squadra avversaria, e urlerà: «Forza Svizzera». Nel caso opposto, invece, sarà Michelle che, in piazza con la bandiera rivale e uno snaps in mano, dovrà gridare: «Forza Svezia».