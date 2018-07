Tutto pronto per la prima puntata della quinta edizione Temptation Island che andrà in onda lunedì 9 luglio 2018 su Canale 5 alle 21.10. Sono sei le coppie ufficiali che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni. Ecco le prime rivelazioni del conduttore del reality Filippo Bisciglia.

Le prime rivelazioni di Filippo Bisciglia su Temptation Island 2018.

Filippo Bisciglia, ha rilasciato in esclusiva un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha rivelato interessanti curiosità sulle nuove coppie in gioco. Il conduttore ha raccontato alcuni dettagli sui protagonisti che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality delle tentazioni.

“Ci sono due coppie che mi stanno toccando particolarmente – ha detto Filippo Bisciglia – mi emoziono sempre davanti al falò quando parlo con i fidanzati. Sento quanto soffrono le coppie e mi commuovo, anche se dopo il montaggio in tv non si vede. Il rapporto che instauro con le coppie è sempre molto bello, si affezionano e mi chiedono consigli.”.

Ha continuato dicendo: “Ida e Riccardo sono gelosissimi l’uno dell’altra. Lara e Michael sono i “confusi” e non sanno cosa vogliono. Valentina e Oronzo sono i più “friccicarelli”, lui fa quello che vuole e lei lo perdona sempre. Raffaella e Andrea sono i più calmi nelle reazioni e nel modo di pensare. Giada e Francesco sono innamoratissimi ma molto possessivi. Infine Martina e Giampaolo sono gli “impari”: lei vorrebbe una relazione seria mentre lui è giovane e mi sembra meno pronto a metter su famiglia.”.