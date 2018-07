Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018 – «La gioiosa scoperta di Teresa» – Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 dopo aver scoperto che Mauro è ancora vivo e aver passato la serata con lui, Teresa, tornata a casa, trova Fernando preoccupato ed agitato. L’uomo attende con ansia il ritorno della moglie per proporle un lungo viaggio intorno al mondo da fare insieme. Naturalmente la maestra non ha alcuna intenzione di allontanarsi ora che si è ricongiunta al suo amato Mauro.

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018 – «La manovra di Cayetana».

Fernando allora, dopo l’ennesimo rifiuto di Teresa, correrà da Cayetana in cerca di conforto e di consigli. La Sotelo dirà all’uomo di provare ad essere più autoritario con sua moglie. Teresa intanto confiderà a Mauro che i suoi sensi di colpa la stanno divorando e che non vuole continuare a mentire. San Emeterio chiederà allora alla sua amata di resistere ancora per un po’.

Tra Martin e Habiba la confidenza cresce ogni giorno e Casilda inizia ad essere piuttosto gelosa. Pablo nel tentativo di riavvicinare sua moglie, che dal suo ritorno è molto fredda e distaccata, scrive una lettera d’amore che decide di leggere a Rosina e Liberto per avere un parere.

Una vita tutte le nuovissime anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018 – «Il promesso sposo di Elvira».

I due sentendo quelle emozionanti parole si commuovono. Sfortunatamente la lettera non avrà lo stesso effetto su Leonor. Elvira, con lo scopo di far ingelosire Simon, inizia a civettare con Burak. Il maggiordomo scopre che Arturo ha firmato un contratto matrimoniale con il socio dandogli in sposa sua figlia.

Quando cerca di avvisarla della situazione, la ragazza lo ignora. Nel momento in cui la giovane Valverde capirà la gravità della situazione, completamente sconvolta, cercherà si divincolarsi da quella incresciosa circostanza: non può credere che suo padre le abbia fatto questo!