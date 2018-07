Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi Non è colpa delle stelle e Medical market.

Su Rai 2 va in onda il film Maze runner. Dopo essere scappati dal labirinto in cui erano prigionieri, Thomas e compagni si rendono conto di essere finiti di nuovo in pericolo, con sole due settimane di tempo per attraversare le Terra devastata dalle radiazioni solari e da una malattia mortale. Su Rai 3 vedremo il film Under the radar.

La guida tv di questa sera, giovedì 5 luglio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film L’amore sbagliato. Una donna, madre di quattro figli, nel marzo del 2012 si ritrova sul banco degli imputati in seguito alla morte del marito, un uomo che l’ha picchiata e torturata durante i diciassette anni del loro matrimonio.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale dell’estate, i Wind Summer Festival. Su Italia 1 verrà trasmessa la serie tv Law and Order. Darren viene arrestato da Rollins e Fin per atti osceni in luogo pubblico e portato in un ospedale psichiatrico a causa delle sue allucinazioni dovute all’uso di stupefacenti. Girando per i corridoi dell’ospedale, Darren sente dei lamenti provenire da una stanza e incuriosito diventa il testimone di una violenza alla quale nessuno crederà. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il film The women.