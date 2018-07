Bianca Atzei è stata paparazzata da Novella2000 in compagnia di un uomo misterioso, alto, bruno e muscoloso. Jonathan Kashanian sul suo profilo Instagram ha commentato il servizio pubblicato dal settimanale. Dopo la sua esperienza al reality, Bianca Atzei si è avvicinata molto all’amico di avventura Jonathan Kashanian. Quest’ultimo sul suo profilo Instagram ha commentato il servizio pubblicato dal settimanale in cui la cantante sarda appare in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo.

La risposta di Jonathan Kashanian al gossip pubblicato dal settimanale.

Bianca Atzei, come riportato su Novella2000, era vestita d’un fresco abitino color ruggine e lui con un abbigliamento classico ma giovanile. Sul settimanale si legge che i due hanno abbassato lo sguardo quando si sono accorti dei fotografi e si sono allontanati muniti di lenti scure per non dare nell’occhio. Ma i paparazzi sono riusciti a coglierli immortalando mentre si baciano in auto.

Nel video pubblicato su Instagram, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, in vacanza a Ibiza, leggono la notizia sullo smartphone e ridono: “Posso svegliarmi con te ansiogena – si chiede l’ex gieffino e isolano – che leggi: Bianca Atzei bacia l’uomo del mistero?!”.

Bianca Atzei ha risposto: “L’uomo del mistero è un mio amico e di Jonathan che si chiama Cesare. L’ho portato a tagliare i capelli. Non c’è stato nessun bacio”. Giallo risolto, dunque, come ha confermato lo stesso Jonathan Kashanian: “Ciao tutto ok, Bianca la posso baciare solo io”. Il video si conclude con il primo bacio pubblico tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei.