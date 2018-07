Mai in una passerella una tendenza è stata tanto eclatante, e non parliamo di moda. La sfilata Dior Haute Couture autunno-inverno 2018/2019, che si è svolta ieri al Musée Rodin di Parigi, ha chiarito qual è il taglio più amato per l’estate 2018: i capelli corti.

L’Haute Couture di Dior per il prossimo inverno ci mostra quali tagli stanno spopolando già in questo inizio d’estate!

L’hairstylist Guido Palau in realtà ha creato per la sfilata un’acconciatura pensata per i capelli lunghi: una coda bassa e cilindrica legata da fili incrociati neri, a creare una sorta di frustino.

La maggior parte delle modelle del momento però porta i capelli corti e la sfilata di Dior, che ne ha riunite molte di loro – da Adwoa Aboah a Ruth Bell, da Lineysi Montero a Martine Dirkzwager Wu – ben presto si è trasformata in un prezioso lookbook da cui prendere ispirazione per i tagli corti dell’estate. Dall‘undercut al pixie, dal bowl cut (a scodella) al caschetto cortissimo, fino ai corti afro al naturale.