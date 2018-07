Cristiano Ronaldo passerà alla Juventus, questa è l’indiscrizione che sta circolando da alcuni giorni. La trattativa che dovrebbe portare al suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, come riportato su diversi giornali sportivi specializzati, sia in una fase molto avanzata. Si tratterebbe per la Juventus di una delle operazioni di calciomercato più sorprendenti e importanti nella storia del calcio italiano.

Trattative in corso sul possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus.

Secondo il giornalista di Sky Gianluca di Marzio, la Juventus è in attesa della conferma definitiva dell’agente di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes, ma che Ronaldo avrebbe già deciso di voler giocare con la Juventus. Sul sito di sky si legge: “L’agente del campione portoghese, ha portato verbalmente un pacchetto alla società bianconera, chiarendo che il costo del cartellino sarebbe di 100 milioni di euro e l’ingaggio del giocatore di 30 milioni netti all’anno per 4 anni. La Juventus, da parte sua, ha risposto dicendosi pronta a definire queste condizioni.”

Il giornalista di Goal.com Romeo Agresti, ha riferito che l’accordo definitivo con il giocatore è già stato raggiunto, per Agresti mancherebbe soltanto l’approvazione del Real Madrid, che secondo i giornali non dovrebbe essere difficile da ottenere.

Come riportato su sportmediaset, Jorge Mendes ha incontrato Florentino Perez per agevolare la partenza di Cristiano Ronaldo alla juventus. L’agente del portoghese ha dichiarato: “Se Ronaldo lascerà il Real sarà per una nuova e brillante tappa della sua carriera“.