Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film La memoria del cuore. Paige e Leo sono sposati, sono due artisti e vivono a Chicago. Una notte in cui è nevicato molto, i due fanno un incidente in auto. Leo non si fa niente, mentre Peige va in coma, e quando si sveglia non ricorda chi sia Leo: la sua mente ha cancellato gli ultimi 5 anni. L’uomo fa di tutto per far innamorare ancora la moglie, ma la cosa non è semplice…

Su Rai 2 andrà in onda il film Il bersaglio della vendetta. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

Guida tv di questa sera venerdì 6 luglio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 15 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la partita dei quarti di finale dei Mondiali 2018 che si stanno giocando in Russia Brasile – Belgio.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Il terzo indizio, programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi.

Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda il film The Twilight Saga – Breaking Dawn. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese In onda.