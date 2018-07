I riflettori della Kazan Arena cominciano ad accendersi, pronti ad illuminare stelle di prima grandezza che si sfideranno per il secondo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, Brasile-Belgio. Occhi puntati su Neymar ed Hazard, ma anche su Coutinho, Mertens e Lukaku. Difficile scegliere, impossibile perdersi un confronto che promette scintille e colpi di scena.

E’ il quinto scontro diretto tra queste due Nazionali, con il Belgio che ha vinto il primo nel 1963 per poi perdere i successivi tre. Al Mondiale, però, l’unico precedente risale al 2002, quando i verdeoro stesero i ‘Diavoli rossi’ agli ottavi con il punteggio di 2-0, iniziando la propria cavalcata verso la vittoria del titolo.

Entrambe le squadre arrivano a questo incontro senza aver perso, percorso netto del Belgio, al contrario del Brasile fermato sul pari all’esordio dalla Svizzera.

Le probabili formazioni del Brasile e del Belgio.

Assenza pesante a centrocampo per Tite, il ct della Seleçao infatti dovrà fare a meno dello squalificato Casemiro, sostituito da Paulinho. In ripresa invece Douglas Costa, che comunque non partirà tra gli undici titolari. Escludendo il centrocampista del Real Madrid, scenderanno in campo gli stessi giocatori che hanno battuto il Messico.

Alisson in porta, davanti a lui agiranno Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis. Centrocampo a due con Paulinho e Fernandinho, mentre il trio offensivo formato da Willian, Coutinho e Neymar agirà alle spalle di Gabriel Jesus. Il capitano sarà Miranda per la seconda volta in questo Mondiale, il difensore dell’Inter infatti aveva indossato la fascia in occasione del match dei gironi vinto 2-0 contro la Serbia.

Per quanto riguarda il Belgio sono tutti a disposizione per il ct Martinez, che può scegliere senza problemi tra gli uomini della rosa. Il modulo utilizzato sarà il solito 3-4-3, che prevede davanti il tridente formato da Mertens, Lukaku e Hazard. Meunier e Carrasco si occuperanno delle fasce, mentre la coppia De Bruyne-Witsel agirà nel cuore del centrocampo. Solita difesa a tre con Alderweireld, Boyata e Vertonghen, mentre in porta ci sarà Courtois.