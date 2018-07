Cosa sta accadendo tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi? Dopo il lungo corteggiamento nello studio di Uomini e Donne e la scelta di Sara che gli ha preferito Luigi Mastroianni con cui la storia è già finita, Lorenzo Riccardi si è rimesso in contatto con la bella napoletana? Dopo vari rumors, spunta la verità su Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi.

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si incontrano in un bar. Sarà solo casualità?

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sarebbero visti dopo la bufera mediatica che ha travolto l’ex tronista per la fine della storia con Luigi Mastroianni. Una lettrice del portale News U&D ha raccontato di aver visto Sara e Lorenzo insieme, nello stesso bar. I due, però, sarebbero stati visti in compagnia di altre persone. Un’altra segnalazione è stata riportata dal sito Isa e Chia.

La lettrice di Isa e Chia ha raccontato di aver visto Sara entrare in un negozio mentre Lorenzo la aspettava fuori. Tornata ufficialmente single, dunque, l’ex tronista napoletana ha ricominciato a vedere l’ex corteggiatore con il quale c’è sempre stata una forte attrazione? A svelare la verità è stata la stessa Sara.

Attraverso il suo profilo Instagram, Sara Affi Fella ha commentato l’ultimo gossip sulla sua vita privata. “A volte la fantasia delle persone supera ogni immaginazione. Ma io sono responsabile delle cose che faccio e non di quello che la gente pensa io faccia”, ha fatto sapere attraverso una storia. Anche Lorenzo Riccardi non è rimasto in silenzio e ha voluto commentare gli ultimi rumors sul suo conto.

“Allora ragazzi volevo chiarire un attimino la cosa. Io e Sara non ci siamo incontrati apposta e ci siamo dati appuntamento, no. Toglietevelo dalla testa. Semplicemente sono tornato da Ferrara, siamo andati al centro commerciale, sono entrato dentro un bar e c’era lei con suo padre e altre due persone. Stop. L’ho salutata e basta, si tratta di educazione. Quindi vi prego non fatevi i film. Ritorno di fiamma di che? Di cosa? Ma basta”.