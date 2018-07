Mancano pochi giorni alla prima puntata della quinta edizione Temptation Island, sarà trasmessa su Canale 5 alle 21.10. Presentate ufficialmente sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, le sei coppie che metteranno in gioco il loro amore nel reality estivo.

Temptation Island 2018, ecco chi sono le sei coppie ufficiali che si metteranno alla prova nel reality delle tentazioni.

La prima coppia è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per la coppia nata ad Uomini e Donne, sarà un inizio scoppientante, come mostrato, nel video d’anticipazione pubblicato su Wittytv, sembrerebbe che Riccardo mostra interesse per una tentatrice e la cosa non piace affatto ad Ida. Tra i due nascerà così uno scontro poco prima di essere divisi. Allora, Ida scoppia in lacrime e lo lascia da solo… Come andrà a finire?

Poi c’è la coppia è formata da Giada e Francesco. I due stanno insieme da 9 anni e da 5 convivono. A causa della troppa gelosia di lui vivono una storia chiusa mentre lei vorrebbe sentirsi più libera. Francesco, consapevole di essere molto geloso nei suoi confronti, vuole capire come sarebbe la sua vita senza di lei e si possa davvero fidare.

Lara e Micheal formano la terza coppia, le difficoltà nel loro rapporto si sono fatte evidenti sin da subito. Lei ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire una volta per tutte se Michael sia davvero la persona adatta a lei. Il ragazzo invece spera che il programma lo aiuti a scoprire se siano davvero fatti per stare insieme.

La quarta coppia ufficiale è Valentina e Oronzo, sono fidanzati da 11 anni ma lei non si fida di lui a causa dei suoi ripetuti tradimenti ed ha deciso di partecipare a Temptation Island per vedere con i suoi occhi come Oronzo si comporti con le altre ragazze.

Poi ci sono Martina e Gianpaolo, insieme da cinque anni e da un anno convivono nella stessa casa dei genitori di lui. Una situazione davvero difficile per la ragazza. La scelta di partecipare al reality deriva da progetti di vita diversi.

La sesta coppia di questa quinta edizione di Temptation Island è formata da Raffaela e Andrea. I due hanno deciso di partecipare al programma per volere di lei perché pensa sia una prova importante per capire se possa tornare o meno a fidarsi di lui. Lui, si sente appesantito dalla troppa gelosia di Raffaela e vorrebbe capire se il loro stare insieme sia solo per abitudine.