Elisa Isoardi, la prossima conduttrice di La prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio ambiguo. Si tratta di una citazione del cantante Gio Evan che si aggiunge al post scritto qualche fa in cui sottolineava “L’essenza dell’amore è libertà”. Saranno messaggi indirizzati a Matteo Salvini?

Il messaggio su Instagram di Elisa Isoardi indirizzato a Matteo Salvini?

Elisa Isoardi, ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale «Ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo». E’ soltanto una citazione o dietro questo messaggio postato si nasconde qualcos’altro.

I molti followers sul web stanno avanzando l’ipotesi di una crisi tra Elisa Isoardi e il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Se era un grande amore dovevi restare al suo fianco…. Soprattutto ora che ha parecchia gente contro…. Serviva per un posto in Rai? Lui è un uomo in gamba e a mio parere anche un bell’uomo….. Ci hai perso tu se ti riferisci a lui», si chiede un altro. Ammiratori della coppia e fan della di Elisa Isoardi chiedono delucidazioni in merito, ma i diretti interessanti per il momento non hanno commentato o rilasciato dichiarazioni ufficiali.