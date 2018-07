La seconda giornata dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018 parte alla Samara Arena con la vittoria dell’Inghilterra contro la Svezia. Decidono le reti di Maguire e Alli, entrambe di testa. La Nazionale di Southgate è la terza semifinalista.

Sarà Croazia-Inghilterra la seconda semifinale del Mondiale. Battuti ai rigori i russi dopo un emozionante 2-2. Decisivi gli errori di Smolov e di Mario Fernandes, autore del pari a cinque minuti dal 120′. A mettere il punto la solita realizzazione perfetta di Rakitic.

L’Inghilterra sfiderà la Croazia in semifinale!

L‘Inghilterra prende il volo e va in semifinale al Mondiale di Russia 2018. In volo e… di testa, confermandosi la Nazionale che va a segno di più con questo fondamentale: ben cinque i gol segnati dai Tre Leoni in questa edizione, di cui due contro la Svezia in un quarto di finale (2-0 a Samara) il cui esito è stato difficilmente in dubbio.

Svedesi mai in partita, inglesi dominanti sia nel gioco che nel risultato. Una partita a senso unico, con la Nazionale di Andersson che ci prova ma si trova davanti un muro chiamato Jordan Pickford. Appena tre i tiri in porta effettuati e altrettante le parate decisive del numero 1 inglese,

Russia-Croazia è stata al contrario una partita emozionante, intensa, sbloccata da una magia di Cheryshev e poi ribaltata dalla squadra di Dalic. Con Kramaric, ma soprattuto con la solita palla inattiva, e l’inzuccata di Vida. A cinque minuti dal 120’ sembrava tutto finito. Anche le speranze di una Russia eroica, pragmatica e ostinata. Ma con un altro colpo di testa, e un’altra palla inattiva, è arrivato il nuovo pari di Mario Fernandes. Un motivo ricorrente di questi quarti di finale.

Nei supplementari poi l’imponderabile. Prima Vida, poi Mario Fernandes. Una storia ancora da riscrivere e i rigori. Decisivi ancora i portieri, con due parate su Smolov e Kovacic, un errore proprio dell’autore del 2-2 nel finale e il solito Rakitic. Freddissimo dal dischetto. Vince la Croazia, che sfiderà in semifinale l’Inghilterra.