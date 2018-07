Un caso giudiziario è scoppiato alla nuova edizione del reality Temptation Island 2018 che inizierà domani 9 luglio 2018 su canale 5 alle 21.10. Uno dei fidanzati delle sei coppie che partecipano al reality delle tentazioni è indagato per truffa e riciclaggio.

Secondo il sito Cronache della Campania, Andrea Celentano e il padre Luigi Celentano risulterebbero indagati per truffa e riciclaggio, con l’accusa di aver frodato diversi clienti, per l’ammontare di oltre un milione di euro. Risulterebbe inoltre sequestrata la palestra di proprietà del giovane.

I due uomini, insieme ad altre sette persone, sarebbero accusati anche di far parte di un’associazione a delinquere. Come riportato Cronache della Campania, gli indagati “adescavano facoltosi clienti stranieri attraverso il web e “rifilavano” loro dei fantomatici veicoli di lusso d’epoca incassando lauti compensi prima di svanire nel nulla”.

Di quelle auto, il gruppo non avrebbe avuto “reale disponibilità”, e gli inquirenti avrebbero dimostrato l’esistenza di “12 truffe per un danno complessivo di un milione di euro”, oltre a bloccare “ulteriori 2 truffe per un danno potenziale di circa 300mila euro”. Come riportato sul sito di news locale riferendosi a Andrea Celentano:

“Il ragazzo è uno dei denunciati nell’operazione messa a segno a San Valentino Torio dalla caserma alla guida del maresciallo Gennato Corvino e dal nucleo operativo di Nocera Inferiore, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore. Insieme al padre Luigi Celentano, Gianluca e Andrea Celentano, i due avevano messo a segno il sodalizio per compiere – secondo le accuse da confermare in tribunale – non poche truffe nell’ambito delle auto sportive. I carabinieri hanno effettuato anche il sequestro della palestra, oltre che di altri beni. I tre sono molto noti in città: specie Andrea Celentano che a partire dal prossimo 9 luglio parteciperà (programma già registrato) al noto reality d’amore in onda su Canale 5, “Temptation Island” insieme alla sua fidanzata Raffaela.”