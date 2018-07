Anna Tatangelo riapre la porta alla relazione con Gigi D’Alessio. La cantante ha spiegato che il tempo l’ha fatta riflettere, lasciando intendere che potrebbe dare una seconda chance al rapporto con il padre di suo figlio.

Parlando con il magazine ‘Io donna’ ha dichiarato: “Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere impossibili così come possibili e il tempo, in queste cose, aiuta tanto”.

Le rivelazioni di Anna Tatangelo ad Io donna sul rapporto con Gigi D’Alessio.

La Tatangelo ha poi raccontato come il suo nuovo album, ‘Chiedere scusa’, l’abbia aiutata a maturare. “Ho preso il tempo che mi serviva e mi sono riscoperta, le mie fragilità sono venute a galla mentre prima le tenevo nascoste. Ho capito lati del mio carattere e ho smesso di costruire muri per proteggermi dalle insicurezze. Diciamo che sono una ragazza di periferia 2.0”, ha aggiunto.

Non è la prima volta che la cantante sembra voler tornare sui propri passi per quel che riguarda la decisione di dividere il proprio percorso da quello di D’Alessio. “Il rapporto è molto sereno ed è bello perché c’è stima, affetto e voglia di capirsi. Nella mia nuova canzone dico che c’è un tempo aspettare e per decidere. Un tempo per tutto, questo tempo ci dirà che cosa succederà. Ma io ho resistito, poi c’è un tempo per lasciare, ma non ho perso nulla”, aveva detto alla cantante nello studio tv di Federica Panicucci qualche tempo fa.