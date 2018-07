Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Tutto può succedere 3. La fiction Rai campione di ascolti è tornata lunedì scorso su Rai 1 con una nuova stagione. Basata sulla serie tv americana Parenthood, si raccontano le nuove avventure della famiglia Ferraro. Su Rai 3 alle 21:00 vedremo il film Regali da uno sconosciuto.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Squadra speciale Cobra con gli episodi Danni collaterali (Il padre di Jenny si candida come sindaco, ed in campagna elettorale esplode la sua auto. Tutto fa pensare ad un attentato, ma le indagini scoprono un’altra verità), La Squadra B (Semir e Paul vengono presi in ostaggio, e Jenni, siccome Kim è in vacanza, deve coordinare il distretto e la delicata indagine alla ricerca dei due colleghi) e Il museo depredato (Semir e Paul incontrano Jamila, giunta dal Medioriente per seguire le tracce di alcune opere d’arte trafugate dal suo museo).

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 9 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Gli spietati. Su Canale 5 vedremo il reality che mette a dura prova l’amore di alcune coppie, Temptation Island.

Su Italia 1 vedremo il film The Losers. In Bolivia, durante una missione, un gruppo di militanti disobbedisce alla CIA per salvare alcuni bambini. Stasera La7 trasmetterà il film Chronicle.