Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 10 luglio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film con Raoul Bova e Paola Cortellesi Scusate se esisto. Serena è un talentuoso architetto abbruzzese costretto a vivere all’estero pur di lavorare. Un giorno, però, decide di tornare in Italia, e la vita non sarà per niente semplice…

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio La stella del rock. Su Rai 3 andrà in onda il programma Processo al Tour – 4a tappa.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 10 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda Il Segreto. Di Caramelito ancora non c’è traccia, ma Venancia riprende conoscenza. Purtroppo, l’ex suocera di Candela non può dare molte informazioni utili sulla sera del rapimento del bambino: ricorda solo di essere stata colpita da un uomo.

Su Canale 5 vedremo la partita della semifinale dei mondiali di calcio Francia – Belgio. Su Italia 1 andrà in onda il film Set Up 4 Revolution.

La7 stasera propone il film del 1962 con Marlon Brando Gli ammutinati del bounty.