L’attesa dei fan di Temptation Island 2018 sta per terminare. Tra poche ore in prime time stasera lunedì 9 luglio andrà in onda la puntata d’esordio della quinta edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che in queste settimane hanno avuto modo di vedere le varie anticipazioni trapelate sui giornali, tra cui quelle di Maria De Filippi, che aveva svelato che durante la prima puntata ci sarebbe stato subito un confronto finale tra due fidanzati. Occhi puntati anche su Ida e Riccardo, la coppia di Uomini e donne over.

Temptation Island 2018: Ida in lacrime per tensioni con Riccardo, Valentina e Oronzo chiederanno subito il falò finale.

Proprio in queste ore è cominciato a circolare un filmato di pochi minuti contenente le prime immagini di quello che vedremo nel corso dell’appuntamento serale con il reality show in onda il 9 luglio su Canale 5.

In queste prime immagini si può vedere che fin dal primo istante ci sono stati dei momenti di tensione tra Ida e Riccardo. Prima ancora di separarsi ed entrare nel rispettivo villaggio, i due protagonisti di Uomini e donne over hanno avuto un litigio che ha fatto scoppiare in lacrime la Platano.

“Quello che passa per la tua testa è legge, è quello e basta. Non si torna indietro…”: è questa la frase pronunciata da Riccardo prima della separazione con la sua fidanzata che ha fatto scoppiare in lacrime Ida, la quale poi nel corso delle prossime settimane avrà altri momenti di sconforto, tanto che arriverà nel villaggio di Temptation Island la sua amica Gemma Galgani.

Le anticipazioni sulla prima puntata di quest’anno, inoltre, rivelano che ci sarà anche un primo falò finale, che arriverà dopo appena tre giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni. A rivelare per prima la notizia era stata Maria De Filippi.

I due fidanzati che si incontreranno subito al falò finale sono Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Quest’ultimo, durante uno dei falò consueti con Filippo Bisciglia, aveva dichiarato: “Ora comincerò a giocare…”.