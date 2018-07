Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il documentario Superquark. Da mercoledì scorso, 4 luglio 2018, Piero Angela è tornato su Rai 1 con un’altra serie di serate dedicate alla scienza, alla natura ed alla tecnologia.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio La città della mezzaluna, e a seguire alle 21.50 vedremo MacGyver con gli episodi Sotto accusa e Bombe gemelle.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 4 luglio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda Il Segerto. Dolores è molto presa da Tiburcio e chiede ad Hipolito la benedizione per poterlo frequentare. Francisca si dice disposta ad aiutare Saul, ma Prudencio la frena: non dovrà aiutarlo finché non si saranno liberati di Julieta.

Su Canale 5 vedremo Croazia – Inghilterra, la semifinale dei mondiali di calcio 2018 che si stanno svolgendo in Russia.

Su Italia 1 andrà in onda il film Crazy, stupid, love. La7 trasmetterà il film Il cigno. Alessandra, erede di una famiglia di stirpe reale in esilio da generazioni, vive in Ungheria insieme alla madre Beatrice e ai due fratelli. Quando al castello giunge un principe ereditario, mamma Beatrice vede l’occasione per la figlia di riprendersi il posto che le spetta.