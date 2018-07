Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi L’amore a chilometro zero e L’uomo dei carrelli.

Su Rai 2 va in onda il film Escape plan – Fuga dall’inferno. Dopo aver analizzato durante la sua carriera un grande numero di prigioni di massima sicurezza, lo stesso Breslin finisce per diventare un carcerato in una struttura da lui progettata. Dovrà ideare una via di fuga e capire chi lo ha voluto rinchiudere lì dentro.

Su Rai 3 vedremo il film Adidas vs Puma.

La guida tv di questa sera, giovedì 12 luglio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film I quattro dell’Ave Maria. Cacopoulos è un vecchio bandito che sta scontando una lunga pena detentiva. Gli viene fatta una proposta per poter porre termine al suo soggiorno in carcere.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale dell’estate, i Wind Summer Festival. Su Italia 1 verrà trasmesso il film Frozen. Joe, Dan e Parker sono andati in montagna per divertirsi sugli snowboard ma, verso sera, salgono sulla seggiovia. Intanto l’addetto all’impianto di turno chiude la struttura, non vedendo più nessuno. I tre ragazzi rimangono così sospesi nel vuoto…

. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma In onda.